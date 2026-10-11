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Кирилл Глебов о трансфере Батракова: «Хочется так же приезжать в сборную в статусе легионера. Надо показывать на поле, что я готов»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос «СЭ» о возможном продолжении карьеры в одном из европейских чемпионатов.

— С какими эмоциями воспринимаешь приезд Батракова в сборную после перехода в «Галатасарай»? Многие отмечают, что вы с Кисляком — следующие.

— Следующие или нет, покажет время. Я нахожусь в ЦСКА, и я этому рад. Если окажусь там, конечно, буду рад. Конечно, хочется оказаться там. И так же приезжать в сборную в статусе легионера. Хочется, но как сложится, не знаю. Буду рад любому исходу. Просто ждем, тренируемся, работаем. Надо показывать на поле, что я готов и хочу оказаться там.

Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе 2026 года. 21-летний россиянин провел 6 матчей за турецкую команду во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

20-летний Глебов принял участие в 12 матчах ЦСКА в сезоне-2026/27, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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