Кирилл Глебов о трансфере Батракова: «Хочется так же приезжать в сборную в статусе легионера. Надо показывать на поле, что я готов»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос «СЭ» о возможном продолжении карьеры в одном из европейских чемпионатов.

— С какими эмоциями воспринимаешь приезд Батракова в сборную после перехода в «Галатасарай»? Многие отмечают, что вы с Кисляком — следующие.

— Следующие или нет, покажет время. Я нахожусь в ЦСКА, и я этому рад. Если окажусь там, конечно, буду рад. Конечно, хочется оказаться там. И так же приезжать в сборную в статусе легионера. Хочется, но как сложится, не знаю. Буду рад любому исходу. Просто ждем, тренируемся, работаем. Надо показывать на поле, что я готов и хочу оказаться там.

Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе 2026 года. 21-летний россиянин провел 6 матчей за турецкую команду во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

20-летний Глебов принял участие в 12 матчах ЦСКА в сезоне-2026/27, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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