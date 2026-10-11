Тренер «Ахмата» Черчесов об игре с «Балтикой»: «Нас ждет непростой матч»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча с «Балтикой» в 10-м туре чемпионата России.

Игра состоится 11 октября на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.00 по московскому времени.

«У нас приехали все «сборники». Пропускает игру Самородов из-за травмы, которая изначально предполагала лечение минимум на три недели и непонятно, по какой причине он играл за сборную. Кто-то в национальных командах меньше сыграл, кто-то — больше, но все в хорошем настроении вернулись.

Надо посмотреть на статистику «Балтики», чтобы отметить их сильные стороны: ведение борьбы, верховые мячи, доставка их в штрафную, прессинг. Мы играли с «Балтикой» в том сезоне, в том числе и на сборах в Турции была боевая игра. Нас ждет непростой матч. Кто будет сегодня опорником: Сидибе или Ибишев? Это увидите на поле», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)

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