«Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде и возглавил таблицу РПЛ: онлайн-трансляция матча

В субботу, 10 октября, «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче десятого тура премьер-лиги.

«Краснодар» — лидер чемпионата и один из двух клубов, наряду с ЦСКА, который до сих пор не проигрывал. Другое дело, что у «быков» наметилась отрицательная динамика: после шести побед кряду последовали три ничейных результата. Как итог — преимущество над ближайшими преследователями («Спартаком», «Динамо» и ЦСКА) уменьшилось до двух очков.

«Зенит» идет пятым, отставая от «Краснодара» на три очка. Команду Сергея Семака на старте чемпионата отличает бескомпромиссность — шесть побед при трех поражениях и отсутствии ничьих. Подобную неуступчивость демонстрирует только махачкалинское «Динамо», но у команды Вадима Евсеева лишь четыре выигрыша.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Зенит». Присоединяйтесь!