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10 октября, 21:35

«Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде и возглавил таблицу РПЛ: онлайн-трансляция матча

Игра 10-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
10 октября, 21:35

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

10 октября, 21:35

«Зенит» в следующем туре 18 октября примет «Ахмат», а «Краснодар» 17 октября на выезде встретится с «Локомотивом».

10 октября, 21:35

Теперь у «Зенита» и «Краснодара» по 21 очку. Текущее двоевластие! Завтра в лидеры могут выйти «Динамо» или ЦСКА, у которых по 19 очков и матчу в запасе.

10 октября, 21:35

В субботу, 10 октября, «Краснодар» проиграл «Зениту» в матче 10-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:3
Зенит

10 октября, 21:33

«Зенит» нанес «Краснодару» первое поражение в чемпионате

90+9-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Краснодара» в домашнем матче десятого тура РПЛ уступили «Зениту» (2:3) и потерпели первое поражение в чемпионате. Дубль у победителей сделал Максим Глушенков, а один мяч забил Александр Соболев. В составе южан отличились Жоау Батчи и Джон Кордоба. В концовке прямую красную карточку за фол на Соболеве получил Витор Тормена.

10 октября, 21:33

90+7-я минута. Потеря у хозяев на левой бровке. Пытаются они действовать комбинационно, но пока эта тактика не работает.

10 октября, 21:31

90+6-я минута. Оздоев придержал за футболку Кондакова и получил желтую карточку.

10 октября, 21:29

90+5-я минута. Пас Петрова справа в штрафную площадь — Джон Джон выбил.

10 октября, 21:28

90+3-я минута. В атаке зенитовцы проводят последние минуты. Получается, что замены Мусаева не сыграли.

10 октября, 21:27

90+2-я минута. Майсон сумел опередить на мяче Педро, выбив его за боковую. Опасная атака гостей не состоялась.

10 октября, 21:26

90-я минута. Восемь минут добавлено ко второму тайму. Есть еще время на голы.

10 октября, 21:24

89-я минута. Кондаков упустил выгодный момент для удара с центра чужой штрафной. Долго думал футболист гостей.

10 октября, 21:22

87-я минута. Мантуан пострадал после попытки свежего Петрова отобрать мяч.

10 октября, 21:21

87-я минута. Дуглас Аугусто исполнил стандарт — Адамов умело сыграл на выходе.

10 октября, 21:21

86-я минута. Мелкий фол в центральном круге на Кордобе.

10 октября, 21:20

85-я минута. Мяч после удара Джона Джона был заблокирован, а следом приложился Мантуан — неточно.

10 октября, 21:19

83-я минута. После стандарта Педро перспективно скидывал мяч на дальнюю штангу, но Алип не дотянулся.

10 октября, 21:16

81-я минута. Майсон Родригес готов к дебюту в составе краснодарской команды.

10 октября, 21:15

«Краснодар» остался вдесятером после удаления Тормены

80-я минута. Судья Танашев удалил Тормену за серьезное нарушение правил.

10 октября, 21:14

79-я минута. ВАР вступил в игру. Причина разбора — фол Тормены на Соболеве.

10 октября, 21:13

78-я минута. Тормена получил желтую карточку за удар по ноге Соболеву.

10 октября, 21:12

77-я минута. Батчи забивает, но лайнсмен зафиксировал вне игры. Неплохо открывался Жоау, немного перестарался.

10 октября, 21:11

76-я минута. Разыгрался Кордоба. Удар головой от Джона в окружении двух соперников — Адамов ловит.

10 октября, 21:09

74-я минута. Андраде вышел на концовку, Карпукас отправился отдыхать.

10 октября, 21:09

73-я минута. И еще удар Кордобы, с острого угла — мимо. Правда, лайнсмен зафиксировал офсайд.

10 октября, 21:06

Кордоба минимизировал отставание «Краснодара» в матче с «Зенитом»

71-я минута. ГООООЛ! 2:3. Вахания грудью сделал несильный пас, а Кордоба поразил цель с разворота. Джон напомнил о себе.

10 октября, 21:05

71-я минута. Очень неточный удар с подбора в исполнении Оласы. Позиционная атака хозяев завершена.

10 октября, 21:05

70-я минута. Батчи заработал право на аут в борьбе за мяч с Алипом.

10 октября, 21:03

68-я минута. Опасный удар Кордобы из штрафной — рикошетом от Алипа мяч устремился на угловой.

10 октября, 21:02

67-я минута. По крайней мере, эпизод с Глушенковым помог гостям выиграть время. Зенитовцы все ближе к победе.

10 октября, 21:02

66-я минута. Проверка эпизода с падением Глушенкова завершена: Дуглас Аугусто не фолил. Пенальти не будет.

10 октября, 21:01

65-я минута. Затягивается пауза — фолил ли Дуглас Аугусто в своей штрафной на Глушенкове?!

10 октября, 21:00

64-я минута. Ответная атака гостей — падение Глушенкова в чужой штрафной. ВАР вмешался в процесс.

10 октября, 20:59

63-я минута. Удару Кристиана из штрафной немного не хватило точности.

10 октября, 20:57

62-я минута. Дальний удар в исполнении Дугласа Аугусто — рикошет от Карпукаса, едва мяч не юркнул в ворота.

10 октября, 20:56

61-я минута. Оздоев вышел на поле вместо Черникова. У Александра была желтая.

10 октября, 20:55

60-я минута. Оздоев готовится к появлению на поле у южан. Есть еще время на спасение у краснодарцев.

10 октября, 20:54

59-я минута. Кордоба делал скидку на ход Уткину, но тот так быстро не бегает.

10 октября, 20:53

58-я минута. Вахания нарушил правила на Педро. Фол недалеко от угла штрафной площади.

10 октября, 20:50

Батчи сократил отставание «Краснодара» в матче с «Зенитом»

56-я минута. ГОООЛ! 1:3. Хозяева оперативно один отыграли. Адамов потащил мяч после удара Уткина, а Батчи добил.

10 октября, 20:48

Соболев довел до крупного преимущество «Зенита» в матче с «Краснодаром»

53-я минута. ГООООЛ! 0:3. Соболев забил. Сперва Глушенков запорол выход один на один, но гости из игры не выключились: Педро навесил, а Соболев пробил головой. Агкацев пытался спасти, но все-таки пропустил.

10 октября, 20:46

51-я минута. Уткин пролез по центру, отметился плотным ударом, но по центру — Адамов надежен.

10 октября, 20:45

50-я минута. Дуглас Сантос получил желтую карточку за сруб Вахании.

10 октября, 20:44

48-я минута. Дуглас Сантос в своей штрафной не позволил пробить Кордобе. На того следовала фланговая подача.

10 октября, 20:42

47-я минута. Энергично Вахания вошел в игру. Сейчас он справа подключил к атаке Кристиана. Заработан аут.

10 октября, 20:41

46-я минута. Матч в Краснодаре возобновился. Впереди второй тайм.

10 октября, 20:41

46-я минута. Вахания вышел на второй тайм вместо Пальцева.

10 октября, 20:23

«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Краснодар»

45+6-я минута. 2:0 в пользу гостей — итог первой половины встречи. Глушенков в ударе! Похоже, что не зря Максим отъезжал в сборную. Подтверждает свой исполнительский уровень.

10 октября, 20:21

Глушенков удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Краснодаром»

45+4-я минута. ГООООЛ! 0:2. Глушенкову дали результативно пробить низом с метров 22-х. Бильярдный удар в дальний угол — да, был небольшой рикошет.

10 октября, 20:19

45+2-я минута. Черников получил желтую карточку за фол на Соболеве. Это грязный подкат.

10 октября, 20:18

45-я минута. Пять минут добавлено к первому тайму. Пауз, действительно, хватало.

10 октября, 20:16

44-я минута. Вот это разъяренный Семак! Он предъявляет претензию судье по поводу игры Жубала против Луиса Энрике. Шипами-то защитник сыграл — грязно!

10 октября, 20:14

42-я минута. Будем откровенны, что гол в ворота хозяев из логики игры вытекал. Может быть, не сейчас, а даже раньше — до повреждения Оласы.

10 октября, 20:12

Глушенков открыл счет в матче «Зенита» с «Краснодаром»

41-я минута. ГОООЛ! 1:0 — повели гости. Дуглас Сантос сделал проникающий пас в штрафную, а Глушенков с острого угла перекинул мяч в ворота над Агкацевым.

10 октября, 20:11

39-я минута. Дуглас Сантос уверенно скинул мяч назад вратарю — тезка Дуглас Аугусто не у дел.

10 октября, 20:10

38-я минута. Агкацев снова в игре! Это Алип на ближней штанге подрезал мяч в створ после углового.

10 октября, 20:09

37-я минута. Нино в борьбе за позицию с Пальцевым при стандарте попал в штангу. Это больно, это неприятно.

10 октября, 20:08

36-я минута. Агкацев спасает южан от верной беды. Луис Энрике с левой закручивал мяч в дальнюю девятку!

10 октября, 20:06

34-я минута. Сейчас южане контролируют мяч на собственной половине поля.

10 октября, 20:05

33-я минута. Пауза после медицинской помощи Оласе позволила хозяевам отодвинуть игру от своих ворота.

10 октября, 20:03

32-я минута. Оласа и Луис Энрике получили по желтой карточке. К чести судьи Танашева, он быстро погасил конфликт.

10 октября, 20:03

31-я минута. Мини-стычка команда на команду. Сначала Алип прихватил Кордобу, а потом Оласа придержал Луиса Энрике.

10 октября, 20:01

30-я минута. Падение Глушенкова в чужой штрафной при попытке добраться до мяча — нужно подниматься.

10 октября, 20:00

28-я минута. Оласа вернулся на поле. Здоровья ему пожелаем и всем участникам матча. Уругваец периодически держится за солнечное сплетение.

10 октября, 19:59

27-я минута. Уткин закидывал мяч в чужую штрафную — едва Кордоба полет мяча не скорректировал.

10 октября, 19:58

26-я минута. Поднялся Оласа. Он самостоятельно покинул пределы поля, причем что-то ворчит под нос.

10 октября, 19:57

25-я минута. Время идет, а ситуация не меняется — Оласа на газоне. Носилки на поле появились.

10 октября, 19:55

23-я минута. Медицинская помощь потребовалась Оласе. Врачи уже на поле.

10 октября, 19:54

22-я минута. Фол на Оласе. В него в воздухе влетел Луис Энрике. Уругваец в нокдауне.

10 октября, 19:53

21-я минута. Часто бьют зенитовцы. После скидки Глушенкова едва в дальний угол не закрутил Луис Энрике.

10 октября, 19:52

20-я минута. С игры хлестко по мячу приложился Глушенков — попал в Луиса Энрике. Похоже, что шло в створ.

10 октября, 19:51

19-я минута. А это карточка за грубую игру. Уткин скосил Луиса Энрике.

10 октября, 19:50

18-я минута. Соболев получил желтую карточку за неспортивное поведение. Александр повозился с мячом после свистка.

10 октября, 19:49

17-я минута. Право на опасный штрафной удар заработали гости. Глушенков пробил низом — попал в стенку.

10 октября, 19:47

16-я минута. Оласа получил в нос от локтя Луиса Энрике. Никаких санкций, похоже, не будет.

10 октября, 19:47

15-я минута. Кордоба оказался во вне игры. Очевидный офсайд.

10 октября, 19:46

14-я минута. Вторым номером в последние минуты предпочитают действовать хозяева. Они почти без мяча.

10 октября, 19:45

13-я минута. Педро вроде бы перспективно открывался, но впереди него оказались три оппонента. Естественно, в штрафную не пустили.

10 октября, 19:43

11-я минута. Дуглас Сантос слева делал подачу в чужую штрафную — Соболев до мяча добрался, но акцентированный удар не получился.

10 октября, 19:43

9-я минута. А ведь попадает мяч в руку Нино. Главный арбитр этого не увидел, а из комнаты ВАР не подсказали...

10 октября, 19:42

8-я минута. Заблокирован удар Кордобы. Добить не дали.

10 октября, 19:41

7-я минута. Кордобу уронили в центральном круге. За срыв быстрой атаки персонально никто наказан не был.

10 октября, 19:39

6-я минута. После подачи от Глушенкова мяч пришел на дальнюю штангу точно на голову Педро. Удар в ближний угол парирует голкипер.

10 октября, 19:38

5-я минута. Пальцев рухнул в штрафной перед подачей углового. Немного картинно. Арбитр не оценил.

10 октября, 19:36

4-я минута. Падение Соболева встречено недовольным свистом трибун. Жубал недоуменно разводит руки в стороны, но на повторе видно, что нарушение правил все же было.

10 октября, 19:36

3-я минута. Батчи загружал мяч в штрафную. Высокорослые центральные защитники «Зенита» справились с угрозой.

10 октября, 19:34

2-я минута. Далеко выходит из ворот Адамов, выбивая мяч на трибуны.

10 октября, 19:33

1-я минута. С центра поля разыграли мяч гости. Матч начался. ПОЕХАЛИ!!!

10 октября, 19:31

Инал Танашев поприветствовал Мурада Мусаева, но не нашел на скамейке Сергея Семака.

Немного курьезный эпизод

10 октября, 19:29

Команды появляются на поле.

Сегодня в Краснодаре прекрасная погода и отличная посещаемость — трибуны заполнены пол завязку

10 октября, 19:27

Болельщики «Краснодара», собирающиеся на трибунах Ozon Арены, грустили меньше десяти минут.

«Крылья Советов» сравнивают счет и «быки» снова возглавляют турнирную таблицу

10 октября, 19:22

Московский «Спартак», играющий в меньшинстве почти час, открывает счет в матче против «Крыльев Советов».

На текущий момент в чемпионате России новый лидер

10 октября, 18:50

Состав «Зенита»

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Карпукас, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Зайцев, Караваев, Андраде, Вега, Волков, Джон Джон, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Шилов.

10 октября, 18:49

Состав «Краснодара»

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Жубал, Пальцев, Аугусто, Черников, Батчи, Уткин, Кристиан, Кордоба.

Запасные: Корякин, Родригес, Петров, Хмарин, Вахания, Боселли, Ленини, Оздоев, Воробьев.

10 октября, 16:07

И это нарушение регламента, к сожалению, не единственное.

Ранее представители «Зенита» пожаловались в РПЛ и РФС о несоблюдении своего права выкупить до 10 процентов билетов.

При общей вместимости в 33 тысячи зрителей «Краснодар» предоставил болельщикам гостевой команды около 1000 мест, сославшись на соображения безопасности

10 октября, 15:59

За несколько часов до стартового свистка появилась информация о нарушении регламента.

Во время проведения предматчевого совещания представителям ФК «Краснодар» было указано на нарушение в оформлении поля.

Вопросы вызвало изображение быка на газоне стадиона.

Клуб проинформирован о необходимости приведения поля в соответствие с правилами

10 октября, 10:45

«Краснодар» — «Зенит»: потери

У южан травмирован полузащитник Никита Кривцов. У «Зенита» по состоянию здоровья не сыграет нападающий Вадим Шилов.

10 октября, 10:35

«Краснодар» — «Зенит»: личные встречи

«Быки» в очных официальных матчах не побеждают сине-бело-голубых более двух лет. Последний успех южан датирован 28 сентября 2024 года (2:0). После этого «Зенит» одержал две победы — 4:1 (дома), 2:0 (в гостях). Также соперники сыграли вничью в Петербурге (1:1) — в последней личней встрече в апреле 2026-го.

10 октября, 10:25

«Зенит»: форма в последних турах РПЛ

У команды Сергея Семака на старте чемпионата были крупные победы над «Акроном» (5:0), «Оренбургом» (3:0) и московским «Динамо» (3:0). Но и «Зенит» стабильностью не отличается — поражения от «Родины» (1:2), «Спартака» (0:2) и ЦСКА (1:2). А последние три победы петербургская команда одержала с минимальным счетом — над «Факелом» (1:0), «Локомотивом» (2:1) и «Балтикой» (3:2).

10 октября, 10:15

«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ

Команда Мурада Мусаева в первых шести играх чемпионата одержала шесть побед, причем пять из них были с минимальным счетом. После этого у «Краснодара» три ничьих подряд — в гостях с «Крыльями Советов» (2:2) и «Оренбургом (0:0), а также дома с «Акроном» (1:1).

10 октября, 10:05

Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит»

Игру «Краснодара» и «Зенита» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

10 октября, 09:55

Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Зенит»

Матч команд Мурада Мусаева и Сергея Семака состоится в субботу, 10 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

10 октября, 09:45

В субботу, 10 октября, «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче десятого тура премьер-лиги.

«Краснодар» — лидер чемпионата и один из двух клубов, наряду с ЦСКА, который до сих пор не проигрывал. Другое дело, что у «быков» наметилась отрицательная динамика: после шести побед кряду последовали три ничейных результата. Как итог — преимущество над ближайшими преследователями («Спартаком», «Динамо» и ЦСКА) уменьшилось до двух очков.

«Зенит» идет пятым, отставая от «Краснодара» на три очка. Команду Сергея Семака на старте чемпионата отличает бескомпромиссность — шесть побед при трех поражениях и отсутствии ничьих. Подобную неуступчивость демонстрирует только махачкалинское «Динамо», но у команды Вадима Евсеева лишь четыре выигрыша.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Зенит». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
2
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
3
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
4
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
5
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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