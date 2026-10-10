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10 октября, 21:35
«Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде и возглавил таблицу РПЛ: онлайн-трансляция матча
Игра 10-го тура чемпионата России.
«Зенит» в следующем туре 18 октября примет «Ахмат», а «Краснодар» 17 октября на выезде встретится с «Локомотивом».
Теперь у «Зенита» и «Краснодара» по 21 очку. Текущее двоевластие! Завтра в лидеры могут выйти «Динамо» или ЦСКА, у которых по 19 очков и матчу в запасе.
«Зенит» нанес «Краснодару» первое поражение в чемпионате
90+9-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Краснодара» в домашнем матче десятого тура РПЛ уступили «Зениту» (2:3) и потерпели первое поражение в чемпионате. Дубль у победителей сделал Максим Глушенков, а один мяч забил Александр Соболев. В составе южан отличились Жоау Батчи и Джон Кордоба. В концовке прямую красную карточку за фол на Соболеве получил Витор Тормена.
90+7-я минута. Потеря у хозяев на левой бровке. Пытаются они действовать комбинационно, но пока эта тактика не работает.
90+3-я минута. В атаке зенитовцы проводят последние минуты. Получается, что замены Мусаева не сыграли.
90+2-я минута. Майсон сумел опередить на мяче Педро, выбив его за боковую. Опасная атака гостей не состоялась.
89-я минута. Кондаков упустил выгодный момент для удара с центра чужой штрафной. Долго думал футболист гостей.
85-я минута. Мяч после удара Джона Джона был заблокирован, а следом приложился Мантуан — неточно.
83-я минута. После стандарта Педро перспективно скидывал мяч на дальнюю штангу, но Алип не дотянулся.
«Краснодар» остался вдесятером после удаления Тормены
80-я минута. Судья Танашев удалил Тормену за серьезное нарушение правил.
77-я минута. Батчи забивает, но лайнсмен зафиксировал вне игры. Неплохо открывался Жоау, немного перестарался.
76-я минута. Разыгрался Кордоба. Удар головой от Джона в окружении двух соперников — Адамов ловит.
73-я минута. И еще удар Кордобы, с острого угла — мимо. Правда, лайнсмен зафиксировал офсайд.
Кордоба минимизировал отставание «Краснодара» в матче с «Зенитом»
71-я минута. ГООООЛ! 2:3. Вахания грудью сделал несильный пас, а Кордоба поразил цель с разворота. Джон напомнил о себе.
71-я минута. Очень неточный удар с подбора в исполнении Оласы. Позиционная атака хозяев завершена.
68-я минута. Опасный удар Кордобы из штрафной — рикошетом от Алипа мяч устремился на угловой.
67-я минута. По крайней мере, эпизод с Глушенковым помог гостям выиграть время. Зенитовцы все ближе к победе.
66-я минута. Проверка эпизода с падением Глушенкова завершена: Дуглас Аугусто не фолил. Пенальти не будет.
65-я минута. Затягивается пауза — фолил ли Дуглас Аугусто в своей штрафной на Глушенкове?!
64-я минута. Ответная атака гостей — падение Глушенкова в чужой штрафной. ВАР вмешался в процесс.
62-я минута. Дальний удар в исполнении Дугласа Аугусто — рикошет от Карпукаса, едва мяч не юркнул в ворота.
60-я минута. Оздоев готовится к появлению на поле у южан. Есть еще время на спасение у краснодарцев.
58-я минута. Вахания нарушил правила на Педро. Фол недалеко от угла штрафной площади.
Батчи сократил отставание «Краснодара» в матче с «Зенитом»
56-я минута. ГОООЛ! 1:3. Хозяева оперативно один отыграли. Адамов потащил мяч после удара Уткина, а Батчи добил.
Соболев довел до крупного преимущество «Зенита» в матче с «Краснодаром»
53-я минута. ГООООЛ! 0:3. Соболев забил. Сперва Глушенков запорол выход один на один, но гости из игры не выключились: Педро навесил, а Соболев пробил головой. Агкацев пытался спасти, но все-таки пропустил.
51-я минута. Уткин пролез по центру, отметился плотным ударом, но по центру — Адамов надежен.
48-я минута. Дуглас Сантос в своей штрафной не позволил пробить Кордобе. На того следовала фланговая подача.
47-я минута. Энергично Вахания вошел в игру. Сейчас он справа подключил к атаке Кристиана. Заработан аут.
«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Краснодар»
45+6-я минута. 2:0 в пользу гостей — итог первой половины встречи. Глушенков в ударе! Похоже, что не зря Максим отъезжал в сборную. Подтверждает свой исполнительский уровень.
Глушенков удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Краснодаром»
45+4-я минута. ГООООЛ! 0:2. Глушенкову дали результативно пробить низом с метров 22-х. Бильярдный удар в дальний угол — да, был небольшой рикошет.
45+2-я минута. Черников получил желтую карточку за фол на Соболеве. Это грязный подкат.
44-я минута. Вот это разъяренный Семак! Он предъявляет претензию судье по поводу игры Жубала против Луиса Энрике. Шипами-то защитник сыграл — грязно!
42-я минута. Будем откровенны, что гол в ворота хозяев из логики игры вытекал. Может быть, не сейчас, а даже раньше — до повреждения Оласы.
Глушенков открыл счет в матче «Зенита» с «Краснодаром»
41-я минута. ГОООЛ! 1:0 — повели гости. Дуглас Сантос сделал проникающий пас в штрафную, а Глушенков с острого угла перекинул мяч в ворота над Агкацевым.
39-я минута. Дуглас Сантос уверенно скинул мяч назад вратарю — тезка Дуглас Аугусто не у дел.
38-я минута. Агкацев снова в игре! Это Алип на ближней штанге подрезал мяч в створ после углового.
37-я минута. Нино в борьбе за позицию с Пальцевым при стандарте попал в штангу. Это больно, это неприятно.
36-я минута. Агкацев спасает южан от верной беды. Луис Энрике с левой закручивал мяч в дальнюю девятку!
33-я минута. Пауза после медицинской помощи Оласе позволила хозяевам отодвинуть игру от своих ворота.
32-я минута. Оласа и Луис Энрике получили по желтой карточке. К чести судьи Танашева, он быстро погасил конфликт.
31-я минута. Мини-стычка команда на команду. Сначала Алип прихватил Кордобу, а потом Оласа придержал Луиса Энрике.
30-я минута. Падение Глушенкова в чужой штрафной при попытке добраться до мяча — нужно подниматься.
28-я минута. Оласа вернулся на поле. Здоровья ему пожелаем и всем участникам матча. Уругваец периодически держится за солнечное сплетение.
27-я минута. Уткин закидывал мяч в чужую штрафную — едва Кордоба полет мяча не скорректировал.
26-я минута. Поднялся Оласа. Он самостоятельно покинул пределы поля, причем что-то ворчит под нос.
25-я минута. Время идет, а ситуация не меняется — Оласа на газоне. Носилки на поле появились.
22-я минута. Фол на Оласе. В него в воздухе влетел Луис Энрике. Уругваец в нокдауне.
21-я минута. Часто бьют зенитовцы. После скидки Глушенкова едва в дальний угол не закрутил Луис Энрике.
20-я минута. С игры хлестко по мячу приложился Глушенков — попал в Луиса Энрике. Похоже, что шло в створ.
18-я минута. Соболев получил желтую карточку за неспортивное поведение. Александр повозился с мячом после свистка.
17-я минута. Право на опасный штрафной удар заработали гости. Глушенков пробил низом — попал в стенку.
16-я минута. Оласа получил в нос от локтя Луиса Энрике. Никаких санкций, похоже, не будет.
14-я минута. Вторым номером в последние минуты предпочитают действовать хозяева. Они почти без мяча.
13-я минута. Педро вроде бы перспективно открывался, но впереди него оказались три оппонента. Естественно, в штрафную не пустили.
11-я минута. Дуглас Сантос слева делал подачу в чужую штрафную — Соболев до мяча добрался, но акцентированный удар не получился.
9-я минута. А ведь попадает мяч в руку Нино. Главный арбитр этого не увидел, а из комнаты ВАР не подсказали...
7-я минута. Кордобу уронили в центральном круге. За срыв быстрой атаки персонально никто наказан не был.
6-я минута. После подачи от Глушенкова мяч пришел на дальнюю штангу точно на голову Педро. Удар в ближний угол парирует голкипер.
5-я минута. Пальцев рухнул в штрафной перед подачей углового. Немного картинно. Арбитр не оценил.
4-я минута. Падение Соболева встречено недовольным свистом трибун. Жубал недоуменно разводит руки в стороны, но на повторе видно, что нарушение правил все же было.
3-я минута. Батчи загружал мяч в штрафную. Высокорослые центральные защитники «Зенита» справились с угрозой.
Инал Танашев поприветствовал Мурада Мусаева, но не нашел на скамейке Сергея Семака.
Немного курьезный эпизод
Команды появляются на поле.
Сегодня в Краснодаре прекрасная погода и отличная посещаемость — трибуны заполнены пол завязку
Болельщики «Краснодара», собирающиеся на трибунах Ozon Арены, грустили меньше десяти минут.
«Крылья Советов» сравнивают счет и «быки» снова возглавляют турнирную таблицу
Московский «Спартак», играющий в меньшинстве почти час, открывает счет в матче против «Крыльев Советов».
На текущий момент в чемпионате России новый лидер
Состав «Зенита»
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Карпукас, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.
Запасные: Москвичев, Зайцев, Караваев, Андраде, Вега, Волков, Джон Джон, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Шилов.
Состав «Краснодара»
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Жубал, Пальцев, Аугусто, Черников, Батчи, Уткин, Кристиан, Кордоба.
Запасные: Корякин, Родригес, Петров, Хмарин, Вахания, Боселли, Ленини, Оздоев, Воробьев.
И это нарушение регламента, к сожалению, не единственное.
Ранее представители «Зенита» пожаловались в РПЛ и РФС о несоблюдении своего права выкупить до 10 процентов билетов.
При общей вместимости в 33 тысячи зрителей «Краснодар» предоставил болельщикам гостевой команды около 1000 мест, сославшись на соображения безопасности
За несколько часов до стартового свистка появилась информация о нарушении регламента.
Во время проведения предматчевого совещания представителям ФК «Краснодар» было указано на нарушение в оформлении поля.
Вопросы вызвало изображение быка на газоне стадиона.
Клуб проинформирован о необходимости приведения поля в соответствие с правилами
«Краснодар» — «Зенит»: потери
У южан травмирован полузащитник Никита Кривцов. У «Зенита» по состоянию здоровья не сыграет нападающий Вадим Шилов.
«Краснодар» — «Зенит»: личные встречи
«Быки» в очных официальных матчах не побеждают сине-бело-голубых более двух лет. Последний успех южан датирован 28 сентября 2024 года (2:0). После этого «Зенит» одержал две победы — 4:1 (дома), 2:0 (в гостях). Также соперники сыграли вничью в Петербурге (1:1) — в последней личней встрече в апреле 2026-го.
«Зенит»: форма в последних турах РПЛ
У команды Сергея Семака на старте чемпионата были крупные победы над «Акроном» (5:0), «Оренбургом» (3:0) и московским «Динамо» (3:0). Но и «Зенит» стабильностью не отличается — поражения от «Родины» (1:2), «Спартака» (0:2) и ЦСКА (1:2). А последние три победы петербургская команда одержала с минимальным счетом — над «Факелом» (1:0), «Локомотивом» (2:1) и «Балтикой» (3:2).
«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ
Команда Мурада Мусаева в первых шести играх чемпионата одержала шесть побед, причем пять из них были с минимальным счетом. После этого у «Краснодара» три ничьих подряд — в гостях с «Крыльями Советов» (2:2) и «Оренбургом (0:0), а также дома с «Акроном» (1:1).
Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит»
Игру «Краснодара» и «Зенита» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Зенит»
Матч команд Мурада Мусаева и Сергея Семака состоится в субботу, 10 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В субботу, 10 октября, «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче десятого тура премьер-лиги.
«Краснодар» — лидер чемпионата и один из двух клубов, наряду с ЦСКА, который до сих пор не проигрывал. Другое дело, что у «быков» наметилась отрицательная динамика: после шести побед кряду последовали три ничейных результата. Как итог — преимущество над ближайшими преследователями («Спартаком», «Динамо» и ЦСКА) уменьшилось до двух очков.
«Зенит» идет пятым, отставая от «Краснодара» на три очка. Команду Сергея Семака на старте чемпионата отличает бескомпромиссность — шесть побед при трех поражениях и отсутствии ничьих. Подобную неуступчивость демонстрирует только махачкалинское «Динамо», но у команды Вадима Евсеева лишь четыре выигрыша.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Зенит». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
2
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
3
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
4
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
5
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1