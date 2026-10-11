«Зенит» поздравил Семака с 350-м матчем на посту главного тренера

«Зенит» поздравил Сергея Семака с 350-м матчем на посту главного тренера сине-бело-голубых.

«За минувшие восемь с половиной лет Сергей Богданович привел сине-бело-голубых к семи чемпионствам, двум победам в национальном Кубке и шести завоеванным Суперкубкам, выиграв в общей сложности 15 трофеев вместе с «Зенитом» и став самым титулованным тренером в его истории.

Поздравляем Сергея Богдановича с очередным внушительным достижением и желаем новых побед и достижений в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

В 350-м матче под руководством Семака команда из Санкт-Петербурга обыграла «Краснодар» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

«Зенит» с 21 очком лидирует в чемпионате России. Второе место занимает «Краснодар». При равенстве очков с сине-бело-голубыми «быки» уступают им по дополнительным показателям.

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