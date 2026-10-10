«Зенит» победил «Краснодар» и вышел на первое место в РПЛ

«Зенит» победил «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России — 3:2.

В конце первого тайма дубль оформил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков. Во втором тайме форвард Александр Соболев увеличил преимущество гостей.

У «Краснодара» забитыми голами отличились Жоау Батчи и Джон Кордоба. На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку за нарушение на Соболеве получил защитник «быков» Витор Тормена.

«Зенит» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. При равенстве очков с «Краснодаром» сине-бело-голубые обходят соперника по дополнительным показателям.

В 11-м туре чемпионата России «Краснодар» 17 октября сыграет с «Локомотивом» в Москве. «Зенит» днем позже встретится с «Ахматом» в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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