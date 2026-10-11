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Судейство

Тедеев о работе арбитра Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит»: «Блестяще отсудил»

Сергей Филин

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал оценку судейству Инала Танашева, который возглавлял бригаду арбитров в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:3) в 10-м туре чемпионата России.

При счете 3:1 в пользу гостей нападающий «Зенита» Максим Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с полузащитником «быков» Дугласом Аугусту. Танашев не поставил пенальти. ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили судью посмотреть падение Глушенкова. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

«На мой сугубо личный взгляд, Инал Танашев блестяще отсудил матч. Я считаю, что он провел хорошую игру. То, что он после просмотра эпизода у монитора оставил свое решение в силе, говорит о его хорошей ментальной и психологической подготовке, что очень важно сегодня в современной реальности нашего судейского корпуса. На мой сугубо личный взгляд, Инал — один из немногих арбитров, который развивает свою харизму.

Я не удивлен такой игре «Зенита». Игроки команды очень сильные, для российской реальности они очень высокого уровня. Самый главный плюс сегодня «Зенита» — сильная игра и хорошее настроение Глушенкова.

Большая проблема «Краснодара» — отсутствие Кривцова. Это лишний раз подтверждает, что отсутствие Кривцова на поле, на мой сугубо личный взгляд, намного сильнее сказывается на команде, чем отсутствие Кордобы», — приводит слова Тедеева Metaratings.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков и&nbsp;защитник &laquo;Краснодара&raquo; Жубал.«Вся страна видела, что на Глушенкове был пенальти». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

«Зенит» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. При равенстве очков с «Краснодаром» сине-бело-голубые опережают «быков» по дополнительным показателям.

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Источник: Metaratings
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ФК Зенит
ФК Краснодар
Заур Тедеев
Инал Танашев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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