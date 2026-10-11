Тедеев о работе арбитра Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит»: «Блестяще отсудил»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал оценку судейству Инала Танашева, который возглавлял бригаду арбитров в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:3) в 10-м туре чемпионата России.

При счете 3:1 в пользу гостей нападающий «Зенита» Максим Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с полузащитником «быков» Дугласом Аугусту. Танашев не поставил пенальти. ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили судью посмотреть падение Глушенкова. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

«На мой сугубо личный взгляд, Инал Танашев блестяще отсудил матч. Я считаю, что он провел хорошую игру. То, что он после просмотра эпизода у монитора оставил свое решение в силе, говорит о его хорошей ментальной и психологической подготовке, что очень важно сегодня в современной реальности нашего судейского корпуса. На мой сугубо личный взгляд, Инал — один из немногих арбитров, который развивает свою харизму.

Я не удивлен такой игре «Зенита». Игроки команды очень сильные, для российской реальности они очень высокого уровня. Самый главный плюс сегодня «Зенита» — сильная игра и хорошее настроение Глушенкова.

Большая проблема «Краснодара» — отсутствие Кривцова. Это лишний раз подтверждает, что отсутствие Кривцова на поле, на мой сугубо личный взгляд, намного сильнее сказывается на команде, чем отсутствие Кордобы», — приводит слова Тедеева Metaratings.

«Зенит» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. При равенстве очков с «Краснодаром» сине-бело-голубые опережают «быков» по дополнительным показателям.

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