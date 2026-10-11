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ЦСКА — Родина: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 11 октября 2026

ЦСКА — Родина: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Кисляк, игрок ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Родина» сыграют в 10-м туре чемпионате России в воскресенье, 11 октября. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Родина» можно в матч-центре «СЭ». Матч начнется в 16.30 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Родина

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.25 мск.

В 9-м туре ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо» (3:1). «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

После 9 туров РПЛ ЦСКА набрал 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, «Родина» с 5 очками идет на 15-м месте.

РПЛ: расписание матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости чемпионата России.

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РПЛ
ФК Родина
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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