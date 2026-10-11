ЦСКА — Родина: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Родина» сыграют в 10-м туре чемпионате России в воскресенье, 11 октября. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Родина» можно в матч-центре «СЭ». Матч начнется в 16.30 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.25 мск.

В 9-м туре ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо» (3:1). «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

После 9 туров РПЛ ЦСКА набрал 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, «Родина» с 5 очками идет на 15-м месте.

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