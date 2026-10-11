«Ахмат» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Балтика» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 11 октября. Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ». Начало встречи — в 14.00 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 13.55 мск. Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru.

В предыдущем, 9-м туре «Ахмат» на выезде проиграл «Акрону» (0:2), а «Балтика» дома уступила «Зениту» (2:3).

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