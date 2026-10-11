Дзюба о работе арбитра Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит»: «Это гений. Он даже в Лиге чемпионов должен судить»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о работе арбитра Инала Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:3) в 10-м туре РПЛ.

При счете 3:1 в пользу гостей Максим Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с полузащитником «быков» Дугласом Аугусту. Главный судья встречи Танашев не поставил пенальти. ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили судью посмотреть падение Глушенкова. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

«Танашев — номер один. Макса Глушенкова я обожаю, он просто один разрывает «Краснодар». Но как сейчас разобрался реф. Он разобрался сначала в эпизоде сразу сам. При повторе, его позвали его коллеги, он все равно посмотрел [и не изменил решение]. Это вообще номер один сейчас. Я думаю, что он даже в Лиге чемпионов должен судить. Просто, Танашев, мой респект. Так разобраться... Это гений», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в соцсетях.

«Зенит» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. При равенстве очков с «Краснодаром» сине-бело-голубые опережают соперника по дополнительным показателям.

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