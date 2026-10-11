«Рубин» — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Рубин» и московское «Динамо» сыграют в 10-м туре РПЛ в воскресенье, 11 октября. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Динамо» можно в матч-центре «СЭ». Начало матча — в 19.30 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Прямую трансляцию встречи покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.