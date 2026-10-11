В «Факеле» сообщили об отставке Василенко
Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» сообщил об уходе из клуба главного тренера Олега Василенко.
«Олег Василенко покидает клуб. Мы расторгли договор. Посмотрите турнирную таблицу, посмотрите результаты команды. К сожалению, тренера судят по результатам. Но виноваты все, все ответственны за результат», — сказал Пименов «СЭ».
В 10 матчах РПЛ «Факел» набрал 3 очка и находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. 10 октября воронежская команда проиграла «Локомотиву» (0:5) в 10-м туре чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
3
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
4
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
5
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
10
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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