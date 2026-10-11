В «Факеле» сообщили об отставке Василенко

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» сообщил об уходе из клуба главного тренера Олега Василенко.

«Олег Василенко покидает клуб. Мы расторгли договор. Посмотрите турнирную таблицу, посмотрите результаты команды. К сожалению, тренера судят по результатам. Но виноваты все, все ответственны за результат», — сказал Пименов «СЭ».

В 10 матчах РПЛ «Факел» набрал 3 очка и находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. 10 октября воронежская команда проиграла «Локомотиву» (0:5) в 10-м туре чемпионата России.

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