«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд
«Динамо» на выезде сыграет против «Ахмата» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы обеих команд на эту встречу.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Нижич, Быстров, Богосвац, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
Запасные: Мелихов, Уциев, Х.Кадыров, Коновалов, Карапузов, Адуев Янку, А.Кадыров, Архипов, Альсултанов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Игбун, Грулев, Нжи, Гладышев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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