«Ахмат» забил ЦСКА впервые за пять лет

«Ахмат» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ забил в ворота «ЦСКА» впервые за пять лет. На 46-й минуте гол забил Даниил Уткин.

Последний раз грозненцы забивали в ворота армейцев 27 августа 2017 года. Тогда в матче 8-го тура на 45-й минуте отличился Заур Садаев. Мяч стал победным для «Ахмата», который победил ЦСКА со счетом 1:0.

После этого все игры между командами заканчивались в пользу ЦСКА и без голов в ворота Игоря Акинфеева.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ. Ахмат идет десятым.