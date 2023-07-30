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Сегодня, 22:03

ЦСКА обыграл «Ахмат» в гостях, все 5 голов в матче были забиты с пенальти

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото ФК «Ахмат»

ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде в матче 2-го тура РПЛ — 3:2.

Все 5 голов были забиты с пенальти. У армейцев трижды отличился Федор Чалов, у грозненцев дважды — Мохамед Конате.

На 12-й минуте встречи защитник грозненцев Марат Быстров получил красную карточку за то, что остановил рукой удар защитника армейцев Милана Гайича в пустые ворота.

В конце первого тайма главный судья встречи Владислав Безбородов наказал Гайича желтой карточкой за фол на форварде «Ахмата» Иване Олейникове в штрафной красно-синих и назначил пенальти. После того, как удар Олейникова с 11-метровой отметки отбил Игорь Акинфеев, Безбородов остановил игру и отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем арбитр отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также позволил «Ахмату» перебить пенальти. Мохамед Конате, который подошел к точке вместо Олейникова, успешно выполнил удар.

На 90+6-й минуте произошло третье удаление в матче: вторую желтую карточку получил защитник грозненцев Андрей Семенов.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что клуб будет подавать протест на судейство в игре с «Ахматом».

Владислав Безбородов. «Ахмат» — ЦСКА: судья Безбородов и видеоассистент Иванов нарушили протокол ВАР. Это основание для подачи протеста

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:3
ЦСКА

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
21
105
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
7
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
8
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
9
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
13
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
15
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
16
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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