«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России — 2:0.

На 36-й минуте матча из-за повреждения был заменен хавбек «быков» Александр Черников, вместо него на поле вышел полузащитник Кевин.

Счет в этой встрече открыл защитник «Краснодара» Кайо, который отметился на 45-й минуте матча.

Второй гол забил форвард «быков» Джон Кордоба на 90+4-й минуте встречи.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Сочи» расположился на 9-й строчке с 3 очками.

В третьем туре «Краснодар» дома сыграет с «Пари НН», матч состоится 4 августа, начало — 20.00 мск. «Сочи» в следующем туре встретится с «Ахматом» 6 августа, начало встречи — 20.00 мск.