«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче РПЛ
«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России — 2:0.
На 36-й минуте матча из-за повреждения был заменен хавбек «быков» Александр Черников, вместо него на поле вышел полузащитник Кевин.
Счет в этой встрече открыл защитник «Краснодара» Кайо, который отметился на 45-й минуте матча.
Второй гол забил форвард «быков» Джон Кордоба на 90+4-й минуте встречи.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Сочи» расположился на 9-й строчке с 3 очками.
В третьем туре «Краснодар» дома сыграет с «Пари НН», матч состоится 4 августа, начало — 20.00 мск. «Сочи» в следующем туре встретится с «Ахматом» 6 августа, начало встречи — 20.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
9
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
15
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
16
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0