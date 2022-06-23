«Коринтианс» хочет вернуть в клуб защитника «Динамо» Бальбуэну

«Коринтианс» хочет вернуть в клуб защитника московского «Динамо» Фабиана Бальбуэну, сообщат Goal.

По данным источника, бразильский клуб хочет приобрести защитника Жуана Виктора, но игроком интересуются несколько клубов из Европы. Поэтому «Коринтианс» ищет альтернативный вариант и одним из претендентов является Бальбуэна.

Однако одним из факторов, который может стать препятствием в подписании 30-летнего игрока, является его высокая зарплата.

Бальбуэна играл за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год. Затем перешел в «Вест Хэм», а летом 2021 года в качестве свободного агента перебрался в «Динамо».

В сезоне-2021/22 защитник сыграл за московский клуб 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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