Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:34

«Коринтианс» хочет вернуть в клуб защитника «Динамо» Бальбуэну

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Коринтианс» хочет вернуть в клуб защитника московского «Динамо» Фабиана Бальбуэну, сообщат Goal.

По данным источника, бразильский клуб хочет приобрести защитника Жуана Виктора, но игроком интересуются несколько клубов из Европы. Поэтому «Коринтианс» ищет альтернативный вариант и одним из претендентов является Бальбуэна.

Однако одним из факторов, который может стать препятствием в подписании 30-летнего игрока, является его высокая зарплата.

Бальбуэна играл за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год. Затем перешел в «Вест Хэм», а летом 2021 года в качестве свободного агента перебрался в «Динамо».

В сезоне-2021/22 защитник сыграл за московский клуб 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.goal.com/br/not&#237;cias/corinthians-deseja-repatriar-balbuena-mas-salario-alto-e/bltd16c3ac8c1295662
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Коринтианс
Фабиан Бальбуэна
ФИФА
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
По нам соскучились? Российские дзюдо, бобслей и настольный теннис уже вернули на международную арену, кто следующий
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ахмат» анонсировал подписание Ильина песней «Вова-чума»
Зарема о Зиньковском: «Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока»
«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче
Овечкин может принять участие в матче «Динамо» — «Амкал»
Йоканович пригласил на сбор «Динамо» трех молодых игроков
Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» анонсировал подписание Ильина песней «Вова-чума»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости