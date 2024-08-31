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Губерниев: «Будет здорово, если Соболев вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Мне кажется, Соболев был искренне рад поговорить во время презентации. Когда я спросил, что он скажет московским болельщикам, что важно, и питерским, Александр ответил: «Что за провокационный вопрос?» Говорю: «Ну какой же это провокационный вопрос? Можно просто пожелать всем здоровья». Во всем видят подвох! А надо, мне кажется, относиться ко всему с радостью и доверием, как я.

Соболев должен понимать, что столкнется со своеобразной реакцией болельщиков. В свое время через это проходил и Володя Быстров. Это дополнительная ответственность для Соболева. Если он все преодолеет и вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию, то будет здорово. Соболев — хороший футболист, «Зенит» — хорошая команда, поэтому должно все получиться", — приводит слова Губерниева Sport24.

Александр Соболев в&nbsp;игре за &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» хотел продать Соболева еще в прошлом сезоне после конфликта со Слишковичем

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Источник: Sport24
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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  • rake

    соболь вам не Рома Павлюченко, который тоже не будучи воспитанником, сказал, что никогда не перейдет в зенит из-за отношения к этому болельщиков обеих команд

    31.08.2024

  • Бен Ричардс

    Похоже в "ГазпромТВ" всем говорунам и примкнувшим к ним внештатным "орловым" раздали изготовленную по-быстрому методичку пиарить Соболева и создавать светлый образ его. Пока получатся неважно. Разве он раньше влюблял в себя всю Россию? Интересно когда и каким образом, чтобы я понял, почему пропустил это событие.

    31.08.2024

  • Пишу с дивана

    Все помнят, как Соболев жестами показывал, что значит влюбить.

    31.08.2024

  • rake

    гыгыгы

    31.08.2024

  • Пишу с дивана

    Неее, он знает, когда и где лизнуть. Рассчитывает, вдруг, дельфин заиграет, да еще там. И поэтому заранее подмасливает, чтобы потом общаться.

    31.08.2024

  • Добрыня-lzlz

    "Губошлёп"-ты дурак???

    31.08.2024

  • hovawart645

    У него менталитет и уровень развития хама и гопника. Тогда потряс причандалами, сейчас свой клуб кинул - продался за бабло. Все эти отмазки про вызов, импульс - ну он что, людей за идиотов держит?! Это вызывает ещё большее омерзение и презрение. Что к нему, что к газпромовскому потешному клубу.

    31.08.2024

  • spartsmen

    газпром - не россия. но пусть влюбляет, старается - дзюба же влюбил :)

    31.08.2024

  • садовник177

    а любовь была, лучший комментатор России?

    31.08.2024

  • С детства за Уралмаш!

    Губе лишь бы ляпнуть...

    31.08.2024

  • Сергей Я.

    Правильно сказал

    31.08.2024

    • Положение команд
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    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
    2
    		 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
    3
    		 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
    4
    		 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
    5
    		 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
    6
    		 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
    7
    		 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
    8
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    9
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    		 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
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