Губерниев: «Будет здорово, если Соболев вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Мне кажется, Соболев был искренне рад поговорить во время презентации. Когда я спросил, что он скажет московским болельщикам, что важно, и питерским, Александр ответил: «Что за провокационный вопрос?» Говорю: «Ну какой же это провокационный вопрос? Можно просто пожелать всем здоровья». Во всем видят подвох! А надо, мне кажется, относиться ко всему с радостью и доверием, как я.

Соболев должен понимать, что столкнется со своеобразной реакцией болельщиков. В свое время через это проходил и Володя Быстров. Это дополнительная ответственность для Соболева. Если он все преодолеет и вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию, то будет здорово. Соболев — хороший футболист, «Зенит» — хорошая команда, поэтому должно все получиться", — приводит слова Губерниева Sport24.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.