Агрономы продолжат работать над полем стадиона "Центральный" в Красноярске

Сотрудники стадиона "Центральный" в Красноярске продолжат работу над улучшением домашнего поля "Енисея". Об этом сообщил спортивный директор клуба Денис Петровский.

Во вторник стадиону была присвоена первая категория, позволяющая проводить на арене матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). В субботу на "Центральном" прошла встреча 21-го тура РПЛ, в которой "Енисей" сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1). Следующий домашний матч "Енисея" пройдет 13 апреля, красноярская команда встретится с "Уфой" в рамках 23-го тура РПЛ.

- Комиссия по инспектированию стадионов изучила и протестировала футбольное поле на разных его участках, - цитирует ТАСС Патровского. - Состояние было признано удовлетворительным для проведения матча РПЛ, при этом был составлен определенный перечень рекомендаций для того, чтобы состояние поля в динамике развивалось позитивно, чтобы поле было еще лучше. Это рекомендации агротехнического свойства для проведения ежедневных процедур агрономами стадиона.

Мы сами заинтересованы в этом, поэтому все рекомендации выполняли с первого же дня после отъезда комиссии. Поле благополучно выдержало все нагрузки, связанные с проведением матча с "Рубином". Агрономы продолжают на нем работу, чтобы к следующей игре поле выглядело еще лучше и с точки зрения телевизионной картинки. Пока это единственный вопрос, который остается к полю, чтобы наличие зеленого газона было в максимально полном объеме.