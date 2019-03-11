Агроном стадиона в Туле: "Подогрев поля на полную включить нельзя, иначе горожане начнут жаловаться на жару"

Подогрев поля стадиона "Арсенала" в Туле зависит от городской системы отопления – в случае, если включить его на полную, температура в квартирах близлежащих домов будет очень высокой. Об этом "СЭ" рассказал Юрий Филин – представитель компании "Газон", которая занимается подготовкой газона тульской арены.

– Как с подогревом дела обстоят?

– Ну, мы же все равно зависим от городской системы. Котельная хоть и идет нам навстречу, поднимает температуру, но больше шестидесяти дать не может, потому что жильцы близлежащих домов начинают жаловаться, так как очень жарко. Да, система отопления отопления связана с системой отопления жилых домов.

Сегодня газон арены осмотрела совместная комиссия РПЛ и РФС по допуску футбольных полей. Можно ли на нем проводить матч 20-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Енисеем" (16 марта), пока не определено. Решение ожидается сегодня вечером. В конце февраля комиссия не приняла газон тульского стадиона, из-за чего "Арсенал" был вынужден играть с ЦСКА в Грозном (2 марта), а с "Оренбургом" на Кубок – в Химках (6 марта). (Илья Андреев)

Как выглядит поле в Туле прямо сейчас. Видео