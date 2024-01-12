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Сегодня, 13:43

Мостовой: «У Абаскаля в Испании зарплата будет максимум 5 тысяч евро»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Основная проблема «Спартака» — постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят — и так по кругу. Стабильность — залог побед, ее нет у красно-белых. Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени — заработал и уехал. Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед. У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что испанский специалист получает около 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-u-abaskalya-v-ispanii-zarplata-maksimum-5-ty-syach-evro-budet/
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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