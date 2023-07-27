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Сегодня, 17:36

Селюк рассказал о ходе восстановления Гбамбле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал о состоянии своего клиента.

«Когда Гбамбле будет доступен? Наверное, об этом знает только Бог. Естественно, сейчас он проходит курс физиотерапии, а мы все надеемся, что он восстановится как можно быстрее. «Ахмату» не хватает игрока его типа.

У него проблемы с коленом, он получил травму в матче с «Химками» ещё в прошлом сезоне. Хорошо, что он не порвал связки. Будем надеяться, что через пару недель он будет готов приступить к нормальным тренировкам», – приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

21-летний ивуариец выступает за «Ахмат» с января этого года. Он провел за грозненцев 5 матчей, в которых забил один гол.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005247851_agent_selyuk_rasskazal_o_sostoyanii_gbamble
Футбол
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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