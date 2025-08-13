Футбол
13 августа, 11:35

«Лацио» хочет избавиться от экс-защитника «Спартака» Жиго

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Самюэль Жиго.
Фото Getty Images

«Лацио» не хочет включать в заявку на сезон экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

31-летний француз провел прошлый сезон в Риме на условиях аренды из «Марселя» с обязательным правом выкупа. «Лацио» в итоге пришлось выкупить защитника этим летом за 3,75 миллиона евро, однако новый главный тренер команды Маурицио Сарри не видит игрока в составе.

У самого Жиго, как пишут итальянские СМИ, возникли какие-то проблемы со спиной, в результате чего он не принимал участия в предсезонных контрольных матчах.

«Лацио» ищет покупателя на Жиго на сумму от 4 миллионов евро. Клубы из Саудовской Аравии и Катара проявили интерес к игроку, но пока римляне не получили конкретного предложения.

Самюэль Жиго
ФК Лацио
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Это Дзюба покалечил спину Жиго.

    13.08.2025

  • Телевизор посмотрел

    Выкупили за 3.75, а продать хотят от 4!)) 31-летнего с больной спиной! Респект!!!

    13.08.2025

  • Tony Lee

    Жиго во всяком случае не хуже Бабича. А по скорости превосходит. Да и по игре вверху.

    13.08.2025

  • www.leningrad.spb.ru

    любой игрок пабывавший хрюшей уже никагда не отмоицца, ваняет и от него все хатят избавицца!

    13.08.2025

  • Max Stch

    надо было в Химки

    13.08.2025

  • Slim Tallers

    В Думе есть сказочный,который советует обращаться в УЕФА.

    13.08.2025

  • Александр Коваль

    "Хочет избавиться"? Это что значит? Киллера наняли?

    13.08.2025

  • ёzhic8

    Причина - лидирование Спартака в опросе СЭ

    13.08.2025

  • Millwall82

    ну средний защитник для Европы оказался, а в РПЛ был неплох. Разница в уровнях чемпионата, только и всего. Алжирский Захарян, только защитник.

    13.08.2025

  • Geyyt444

    __Приветствуем!! Кому Хорошо приподнять нужно на данном Матче? Футбол Австралия НПЛ Новый Южный Уэльс 13:00 мск Централ Кост U23 - Маркони Сталлионс (Коэффициент на данный матч около 6) То что в данно матче Первый тайм Тотал Больше 1,5 за мизерный Коэффициент 2,00 я думаю ясно всем,если нужен коэффициент около 6 пишите) Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам) В интернете такой Информации не найти

    13.08.2025

  • Viktor Pantyukhov

    кого он предал? Не говори ерунду

    13.08.2025

  • Player124

    Не тянет он Лацио.

    13.08.2025

  • Mick Shelby

    Предал Спартак - вот и результат.

    13.08.2025

  • Redis_redisich

    Ну вот, в Спартаке трибуны заводил, а тут от него избавляются. Не на ту дорожку ступил.

    13.08.2025

