«Лацио» хочет избавиться от экс-защитника «Спартака» Жиго

«Лацио» не хочет включать в заявку на сезон экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

31-летний француз провел прошлый сезон в Риме на условиях аренды из «Марселя» с обязательным правом выкупа. «Лацио» в итоге пришлось выкупить защитника этим летом за 3,75 миллиона евро, однако новый главный тренер команды Маурицио Сарри не видит игрока в составе.

У самого Жиго, как пишут итальянские СМИ, возникли какие-то проблемы со спиной, в результате чего он не принимал участия в предсезонных контрольных матчах.

«Лацио» ищет покупателя на Жиго на сумму от 4 миллионов евро. Клубы из Саудовской Аравии и Катара проявили интерес к игроку, но пока римляне не получили конкретного предложения.