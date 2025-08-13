Скончался бывший форвард «Зенита» Николаев
Бывший нападающий «Зенита» Александр Николаев умер на 78-м году жизни, сообщает официальный сайт петербуржцев.
Спорстмен скончался 12 августа.
«Александра отличало нестандартное мышление и на поле, и в жизни, а мячи он забивал на редкость эффектные. Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Сергеевича», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.
Николаев выступал за «Зенит» в период с 1972 по 1976 год. На его счету 94 матчах, в которых он отметился 16 голами.
Источник: ФК «Зенит»
