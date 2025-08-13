Футбол
13 августа, 15:53

Скончался бывший форвард «Зенита» Николаев

Сергей Ярошенко

Бывший нападающий «Зенита» Александр Николаев умер на 78-м году жизни, сообщает официальный сайт петербуржцев.

Спорстмен скончался 12 августа.

«Александра отличало нестандартное мышление и на поле, и в жизни, а мячи он забивал на редкость эффектные. Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Сергеевича», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

Николаев выступал за «Зенит» в период с 1972 по 1976 год. На его счету 94 матчах, в которых он отметился 16 голами.

Источник: ФК «Зенит»
ФК Зенит
  • hattabych

    Соболезнования родным.

    14.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    зеемля пухом

    13.08.2025

    • Агент Жиго заявил, что футболист хочет вернуться в «Спартак»

    Сычев назвал «Спартак» самым популярным клубом России
