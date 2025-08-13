Скончался бывший форвард «Зенита» Николаев

Бывший нападающий «Зенита» Александр Николаев умер на 78-м году жизни, сообщает официальный сайт петербуржцев.

Спорстмен скончался 12 августа.

«Александра отличало нестандартное мышление и на поле, и в жизни, а мячи он забивал на редкость эффектные. Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Сергеевича», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

Николаев выступал за «Зенит» в период с 1972 по 1976 год. На его счету 94 матчах, в которых он отметился 16 голами.