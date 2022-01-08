Полузащитник «Краснодара» де Вилена может перейти в «Галатасарай»
Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вилена может перейти в «Галатасарай», сообщает Haber Sari Kirmizi.
По информации источника, турецкому клубу предложили услуги 27-летнего нидерландца.
При этом сам полузащитник не против продолжить карьеру в чемпионате Турции.
В нынешнем сезоне де Вилена забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Краснодар». Его контракт с российский клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.habersarikirmizi.com/futbol/tonny-vilhena-galatasaraya-onerildi-h1065.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю