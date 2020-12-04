Агент заявил, что Муса еще не подписал контракт с «Галатасараем»
Агент Тони Харрис прокомментировал «СЭ» информацию о том, что его клиент Ахмед Муса полностью согласовал переход в «Галатасарай».
— Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдет, — заявил «СЭ» Харрис.
Ранее в СМИ сообщалось, что Муса может вернуться в ЦСКА.
Напомним, что Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и в 2018 году. Он трижды выигрывал чемпионат России, дважды — Суперкубок страны и один раз — Кубок России.
После полугода аренды в ЦСКА в 2018 году он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул осенью этого года.
(Севастиан Терлецкий)
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