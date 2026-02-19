Агент Абдулкадырова подтвердил переход игрока в «Ахмат» на правах аренды

Агент защитника ЦСКА Джамала Абдулкадырова Таймаз Хархаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход игрока в «Ахмат».

Ранее «СЭ» сообщал, что Абдулкадыров переходит в «Ахмат» на правах аренды с правом выкупа.

«Да, Абдулкадыров переходит в «Ахмат». Это аренда с правом выкупа», — сказал Хархаров «СЭ».

20-летний Абдулкадыров провел за ЦСКА в этом сезоне 13 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.