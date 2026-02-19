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Сычев рассказал о Матче звезд ФИФА: «Теперь они знают, где находится Омск!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о приглашении на Матч звезд ФИФА.

— Дмитрий, недавно вы играли в футбол с легендами 1990-х и 2000-х. Как это было?

— Да, меня пригласили в Шарджу на Матч звезд ФИФА. Со мной в команде играли Бакари Санья, Кристиан Вьери, Марко Дельвеккьо, Флоран Малуда, Миралем Пьянич, Франсиску Лима, Налдо. А против — Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Кристиан Пануччи, Франческо Тотти, Венсан Кандела, Давид Трезеге, Юрий Джоркаефф и Эдгар Давидс.

— Матч мечты.

— Да просто фантастика! Потом еще Пирло подъехал. И Карагуниз — он очень интересный, все время доказывал на поле и больше всех забил. А в роли тренера был Роберто Баджо!

Все ребята доброжелательные. Мы постоянно общались. Я даже не ожидал такой открытости. Сначала стеснялся, а потом перестал. Вы представляете, сколько там чемпионов мира? Итальянцы, которые обыгрывали французов. И сами французы — чемпионы мира и Европы. Россыпь звезд!

Фабио Каннаваро — обладатель «Золотого мяча». Роберто Баджо, который не забил пенальти в финале чемпионата мира 1994 года... Это космос.

Но все они — обычные земные люди, воспитанные, приятные в общении. Удивительный масштаб личности. Чем выше спортсмен, тем он образованнее, подкованнее. Например, теперь они знают, где находится Омск.

— Вы рассказали?

— Конечно. Поделился, где работал. А Пануччи и Лима интересовались нашим чемпионатом, игроками, которые в России на слуху. Особенно много спрашивали о Батракове и Сперцяне. Радует, что у нас есть достойные ребята, о которых можно рассказывать. Особенно молодые. Это говорит о силе нашей лиги.

— Про погоду в Омске рассказали? Там же минус 30!

— Да, Лима вообще не понимал, спрашивал: «Вы в манеже играете официальные матчи?» Для него это странно — он такого никогда не видел. Еще Ибраим Ба тоже удивлялся нашим морозам.

Франсиско Лима и&nbsp;Дмитрий Сычев в&nbsp;Матче звезд ФИФА.«Теперь Каннаваро, Баджо и Тотти знают про Омск!» Сычев — о Матче звезд ФИФА, Сафонове и возвращении России

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Дмитрий Сычев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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