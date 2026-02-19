Сычев рассказал о Матче звезд ФИФА: «Теперь они знают, где находится Омск!»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о приглашении на Матч звезд ФИФА.
— Дмитрий, недавно вы играли в футбол с легендами 1990-х и 2000-х. Как это было?
— Да, меня пригласили в Шарджу на Матч звезд ФИФА. Со мной в команде играли Бакари Санья, Кристиан Вьери, Марко Дельвеккьо, Флоран Малуда, Миралем Пьянич, Франсиску Лима, Налдо. А против — Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Кристиан Пануччи, Франческо Тотти, Венсан Кандела, Давид Трезеге, Юрий Джоркаефф и Эдгар Давидс.
— Матч мечты.
— Да просто фантастика! Потом еще Пирло подъехал. И Карагуниз — он очень интересный, все время доказывал на поле и больше всех забил. А в роли тренера был Роберто Баджо!
Все ребята доброжелательные. Мы постоянно общались. Я даже не ожидал такой открытости. Сначала стеснялся, а потом перестал. Вы представляете, сколько там чемпионов мира? Итальянцы, которые обыгрывали французов. И сами французы — чемпионы мира и Европы. Россыпь звезд!
Фабио Каннаваро — обладатель «Золотого мяча». Роберто Баджо, который не забил пенальти в финале чемпионата мира 1994 года... Это космос.
Но все они — обычные земные люди, воспитанные, приятные в общении. Удивительный масштаб личности. Чем выше спортсмен, тем он образованнее, подкованнее. Например, теперь они знают, где находится Омск.
— Вы рассказали?
— Конечно. Поделился, где работал. А Пануччи и Лима интересовались нашим чемпионатом, игроками, которые в России на слуху. Особенно много спрашивали о Батракове и Сперцяне. Радует, что у нас есть достойные ребята, о которых можно рассказывать. Особенно молодые. Это говорит о силе нашей лиги.
— Про погоду в Омске рассказали? Там же минус 30!
— Да, Лима вообще не понимал, спрашивал: «Вы в манеже играете официальные матчи?» Для него это странно — он такого никогда не видел. Еще Ибраим Ба тоже удивлялся нашим морозам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0