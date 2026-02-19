Сычев рассказал о Матче звезд ФИФА: «Теперь они знают, где находится Омск!»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о приглашении на Матч звезд ФИФА.

— Дмитрий, недавно вы играли в футбол с легендами 1990-х и 2000-х. Как это было?

— Да, меня пригласили в Шарджу на Матч звезд ФИФА. Со мной в команде играли Бакари Санья, Кристиан Вьери, Марко Дельвеккьо, Флоран Малуда, Миралем Пьянич, Франсиску Лима, Налдо. А против — Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Кристиан Пануччи, Франческо Тотти, Венсан Кандела, Давид Трезеге, Юрий Джоркаефф и Эдгар Давидс.

— Матч мечты.

— Да просто фантастика! Потом еще Пирло подъехал. И Карагуниз — он очень интересный, все время доказывал на поле и больше всех забил. А в роли тренера был Роберто Баджо!

Все ребята доброжелательные. Мы постоянно общались. Я даже не ожидал такой открытости. Сначала стеснялся, а потом перестал. Вы представляете, сколько там чемпионов мира? Итальянцы, которые обыгрывали французов. И сами французы — чемпионы мира и Европы. Россыпь звезд!

Фабио Каннаваро — обладатель «Золотого мяча». Роберто Баджо, который не забил пенальти в финале чемпионата мира 1994 года... Это космос.

Но все они — обычные земные люди, воспитанные, приятные в общении. Удивительный масштаб личности. Чем выше спортсмен, тем он образованнее, подкованнее. Например, теперь они знают, где находится Омск.

— Вы рассказали?

— Конечно. Поделился, где работал. А Пануччи и Лима интересовались нашим чемпионатом, игроками, которые в России на слуху. Особенно много спрашивали о Батракове и Сперцяне. Радует, что у нас есть достойные ребята, о которых можно рассказывать. Особенно молодые. Это говорит о силе нашей лиги.

— Про погоду в Омске рассказали? Там же минус 30!

— Да, Лима вообще не понимал, спрашивал: «Вы в манеже играете официальные матчи?» Для него это странно — он такого никогда не видел. Еще Ибраим Ба тоже удивлялся нашим морозам.