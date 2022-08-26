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Сегодня, 12:00

Колыванов считает, что Захарян подойдет к стилю игры «Челси»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

— В футболе все возможно, поэтому я верю в трансфер Захаряна в «Челси», — говорит Колыванов «РБ Спорту». — Если есть предложение, надо только порадоваться за Арсена. Все-таки он поедет в топ-клуб АПЛ. Непросто ему придется и со стороны болельщиков, и журналисты будут обращать огромное внимание. Для Захаряна это интересное продвижение по карьерной лестнице. Арсену точно будет непросто в Англии. Придется всем все доказывать на поле, но пусть у него многое получится.

Он также отметил, что Захарян подойдет к стилю игры «Челси». Клуб поможет расти и прогрессировать футболисту в АПЛ.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за 19-летнего россиянина 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-zaharyan-perspektivny-j-futbolist-on-budet-rasti-i-progressirovat-v-chelsi/
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
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 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
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 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
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10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
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 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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