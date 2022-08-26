Колыванов считает, что Захарян подойдет к стилю игры «Челси»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

— В футболе все возможно, поэтому я верю в трансфер Захаряна в «Челси», — говорит Колыванов «РБ Спорту». — Если есть предложение, надо только порадоваться за Арсена. Все-таки он поедет в топ-клуб АПЛ. Непросто ему придется и со стороны болельщиков, и журналисты будут обращать огромное внимание. Для Захаряна это интересное продвижение по карьерной лестнице. Арсену точно будет непросто в Англии. Придется всем все доказывать на поле, но пусть у него многое получится.

Он также отметил, что Захарян подойдет к стилю игры «Челси». Клуб поможет расти и прогрессировать футболисту в АПЛ.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за 19-летнего россиянина 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.