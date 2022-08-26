«Челси» готов предложить Захаряну контракт до 2028 года
«Челси» готов подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна до 2028 года, сообщает Николо Скира. Переговоры находятся в завершающей стадии.
Также Telegram-канал «Раздевалка» сообщил, что смена футбольного гражданства Захаряна может являться одним из обязательных условий при переходе в «Челси».
Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
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|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
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|12
|
6
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|6
|3
|2
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|
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|2
|2
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|2
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|7
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|
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|
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|3
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|
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|2
|3
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|5
|
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|6
|0
|4
|2
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|4
|
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|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
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|6
|0
|1
|5
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
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|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
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|4
|П
|
|
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Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
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|1
|
|
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|1
|0
|
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