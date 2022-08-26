«Челси» готов предложить Захаряну контракт до 2028 года

«Челси» готов подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна до 2028 года, сообщает Николо Скира. Переговоры находятся в завершающей стадии.

Также Telegram-канал «Раздевалка» сообщил, что смена футбольного гражданства Захаряна может являться одним из обязательных условий при переходе в «Челси».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.