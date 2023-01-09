Агент Юри Алберто — о будущем игрока в «Зените»: «Это зависит от Александра Медведева»

Андре Кюри, агент нападающего Юри Алберто, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените», который на данный момент находится в аренде в «Коринтианс».

«Вернется ли Алберто в «Зенит»? Может быть да, может быть нет. Это зависит от Александра Медведева», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Юри Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.