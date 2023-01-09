Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Агент Юри Алберто — о будущем игрока в «Зените»: «Это зависит от Александра Медведева»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Юри Алберто.
Фото ФК «Зенит»

Андре Кюри, агент нападающего Юри Алберто, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените», который на данный момент находится в аренде в «Коринтианс».

«Вернется ли Алберто в «Зенит»? Может быть да, может быть нет. Это зависит от Александра Медведева», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Юри Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гендиректор «Химок» заявил об отсутствии задолженностей у клуба
Гаджи Гаджиев о назначении Ивича в «Краснодар»: «Сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне»
Ринат Билялетдинов: «Не слышал, что Дзюбу предлагали «Химкам»
Зотов сообщил, что «Химки» погасили долги перед футболистами
Кавазашвили верит, что «Спартак» сможет завоевать золотые медали с Абаскалем
Агент Николсона рассказал, когда игрок вернется в расположение «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» определился с пятью соперниками по товарищеским матчам

«Шахтер» из ДНР планирует участие в чемпионате России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости