«Факел» определился с пятью соперниками по товарищеским матчам

«Факел» определился с соперниками по контрольным матчам в рамках подготовки к весенней части сезона РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты «Факела» выйдут из отпуска 10 января и пройдут медосмотр в Москве, после чего 12 числа отправятся в Турцию, где команда проведет три зимних сбора.

Всего в планах провести девять контрольных матчей, из которых два — на первом сборе, четыре — на втором и три — на третьем. Пока определились только пять соперников. 19 января «Факел» сыграет с сербским «Спартаком» из Суботицы, 24 января воронежцы встретятся с еще одной сербской командой — «Графичаром». После «Факел» 30 января встретится с болгарской «Славией» из Софии, а с «Торпедо» команда из Воронежа сыграет 8 февраля. На 14 февраля у «Факела» запланирован матч с казахстанским «Кайсаром».

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.