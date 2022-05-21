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Агент Языджи надеется, что игрок останется в ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи поделился мнением с «СЭ» по поводу будущего игрока.

«Надеюсь, Юсуф останется в ЦСКА», — сказал Чебеджи «СЭ».

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро.

20 мая агент футболиста подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере.

В нынешнем сезоне он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за москвичей.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

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34%

1.15

ТБ 2.5

20%

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13%

2.17
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ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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