Агент Языджи надеется, что игрок останется в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи поделился мнением с «СЭ» по поводу будущего игрока.

«Надеюсь, Юсуф останется в ЦСКА», — сказал Чебеджи «СЭ».

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро.

20 мая агент футболиста подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере.

В нынешнем сезоне он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за москвичей.