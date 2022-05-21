Щенников заявил, что ЦСКА должен реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Можно смело сказать, что радоваться нечему, — приводит слова Щенникова пресс-служба московского клуба. — ЦСКА рассчитывал на более благополучный результат. Мы были как на горках, начали хорошо, а потом случился спад. После сборов играли великолепно, были на подъеме — и снова спад... Матч с «Ростовом» — шанс ЦСКА хотя бы отчасти реабилитироваться перед болельщиками. Мы будет биться за победу.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ростов» с 38 баллами располагается на девятой позиции.