Агент Вахании: «Мы находимся в стадии переговоров с несколькими клубами — это факт»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитников «Ростова» Ильи Вахании и Андрея Ланговича, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболистов.

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» и «Зенита» к Вахании.

— «Динамо» и «Зенит» якобы следят за Ваханией. Известно ли что-то о его будущем? Сообщалось, что он может покинуть клуб на фоне текущей ситуации.

— На данном этапе я не готов дать больше информации, чем вы имеете. То, что мы находимся в стадии переговоров с несколькими клубами, это факт. Комментировать что-то большее именно в отношении вышеназванных клубов я на данном этапе не готов.

— Несколько клубов — из РПЛ?

— Безусловно, клубы, которые на данном этапе интересуются Ильей, — из РПЛ.

— Какая ситуация с Ланговичем?

— Плюс-минус аналогичная [ситуация] по нескольким футболистам «Ростова» в частности, мы сейчас ведем переговоры. Поэтому, наверное, больше ничего сказать не могу. То, что игроки хорошо себя проявили за последнее время и вызывают интерес многих клубов РПЛ, — факт. Чего-то большего сказать не могу.

— Есть ли вероятность, что футболисты останутся в клубе?

— Вероятность 50 на 50, как всегда. Либо останутся, либо не останутся.

«Ростов» после 29 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.