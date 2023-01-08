Агент Варелы заявил, что «Динамо» не ведет переговоры о продлении контракта с игроком
Футбольный агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы Гильермо Варелы, заявил, что его клиент не планирует возвращаться в Россию этой зимой.
«Варела не планирует вернуться в Россию из «Фламенго» и доиграть этот сезон. «Динамо» сейчас не ведет никаких переговоров о продлении контракта», — приводит слова Бентанкура «РБ Спорт».
24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение клуба. 31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо».
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|
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|5
|2
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|35
|
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|
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|
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|
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|
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|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
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|
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|17
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|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
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Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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