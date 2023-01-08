Мартинс скоро вернется к тренировкам «Спартака»
Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал «СЭ», когда футболист вернется к тренировкам «Спартака».
«Когда Мартинс начнет тренироваться вместе с командой? Скоро», — сказал Боннефон «СЭ».
25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».
Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022-го на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.
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|5
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|
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|
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|
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|13
|
14
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|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|2
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