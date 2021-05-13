Гунько не исключил, что Тедеско в будущем может возглавить «Баварию»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил шансы нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско в будущем возглавить «Баварию».

«Если за эти пять лет он покажет результат с другими командами, то почему нет. Тренера всегда судят по результату — что он дает, имея конкретный набор игроков. На данный момент он показал со «Спартаком» все, что было можно. Это, наверное, максимум. Даже Леонид Арнольдович (Федун — прим. «СЭ») сказал — чемпионство не заслужили. Если из следующего клуба тоже выжмет максимум, ему можно будет доверить более сильную команду уже с другим набором игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. 35-летний немецкий специалист покинет московский клуб по окончании сезона-2020/21.