Гунько не исключил, что Тедеско в будущем может возглавить «Баварию»
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил шансы нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско в будущем возглавить «Баварию».
«Если за эти пять лет он покажет результат с другими командами, то почему нет. Тренера всегда судят по результату — что он дает, имея конкретный набор игроков. На данный момент он показал со «Спартаком» все, что было можно. Это, наверное, максимум. Даже Леонид Арнольдович (Федун — прим. «СЭ») сказал — чемпионство не заслужили. Если из следующего клуба тоже выжмет максимум, ему можно будет доверить более сильную команду уже с другим набором игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.
Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. 35-летний немецкий специалист покинет московский клуб по окончании сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-esli-tedesko-pokazhet-rezul-tat-s-drugimi-komandami-to-cherez-pyat-let-mozhet-okazat-sya-i-v-bavarii/
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