Агент Ваноли заявил, что тренер останется в «Спартаке» на следующий сезон

Агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико в разговоре с «СЭ» рассказ о будущем своего клиента.

«Новость об уходе Паоло — фейк. Останется ли он работать в «Спартаке» на следующий сезон? Я уже ответил», — сказал Д'Амико «СЭ».

Ранее владелец клуба Леонид Федун провел встречу с главным тренером команды.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.