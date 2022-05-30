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«Зенит» продлил контракты с двумя молодыми игроками

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Дмитрий Самарцев и защитник Серафим Абзалилов продлили свои профессиональные контракты с «Зенитом», сообщает сайт клуба.

В завершившемся сезоне Юношеской футбольной лиги-1 Самарцев провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу.

Серафим Абзалилов сыграл в 19 матчах ЮФЛ-1, забив гол и отдав голевой пас.

«Зенит» поздравляет Дмитрия Самарцева и Серафима Абзалилова с подписанием контрактов и желает удачи и дальнейшего прогресса в составе команд сине-бело-голубых!" - говорится в заявлении на сайте.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-30-zenit-prodlil-kontrakty-s-abzalilovym-i-samartsevym.htm
ФК Зенит
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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Зенит

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Краснодар

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