«Зенит» продлил контракты с двумя молодыми игроками

Нападающий Дмитрий Самарцев и защитник Серафим Абзалилов продлили свои профессиональные контракты с «Зенитом», сообщает сайт клуба.

В завершившемся сезоне Юношеской футбольной лиги-1 Самарцев провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу.

Серафим Абзалилов сыграл в 19 матчах ЮФЛ-1, забив гол и отдав голевой пас.

«Зенит» поздравляет Дмитрия Самарцева и Серафима Абзалилова с подписанием контрактов и желает удачи и дальнейшего прогресса в составе команд сине-бело-голубых!" - говорится в заявлении на сайте.