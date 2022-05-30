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Гаджиев считает, что Кержаков может заменить Федотова в «Сочи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход наставника «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова в «Сочи».

«Кержаков достоин нового контракта с «Нижним Новгородом». Он провел неплохой сезон. Был ряд очень интересных игр. У Федотова побольше опыта, чем у Кержакова. И достижения получше. Все может быть. Федотов может никуда не уйдет из «Сочи». Наверное, мы слишком рано об этом говорим. Но, возможно, вариант с этим приглашением реален. Там же питерские все. Они друг друга знают», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

По итогу завершившегося сезона РПЛ «Нижний Новгород» обезопасил себя от вылета, заняв 11-е место в турнирной таблице. Сезон стал дебютным в высшей лиги России за шестилетнюю историю существования команды.

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» заинтересовано в подписании контракта с Федотовым. «Сочи» под его руководством занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-schitaet-chto-kerzhakov-mozhet-zamenit-fedotova-v-sochi
Александр Кержаков
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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