Гаджиев считает, что Кержаков может заменить Федотова в «Сочи»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход наставника «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова в «Сочи».

«Кержаков достоин нового контракта с «Нижним Новгородом». Он провел неплохой сезон. Был ряд очень интересных игр. У Федотова побольше опыта, чем у Кержакова. И достижения получше. Все может быть. Федотов может никуда не уйдет из «Сочи». Наверное, мы слишком рано об этом говорим. Но, возможно, вариант с этим приглашением реален. Там же питерские все. Они друг друга знают», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

По итогу завершившегося сезона РПЛ «Нижний Новгород» обезопасил себя от вылета, заняв 11-е место в турнирной таблице. Сезон стал дебютным в высшей лиги России за шестилетнюю историю существования команды.

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» заинтересовано в подписании контракта с Федотовым. «Сочи» под его руководством занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.