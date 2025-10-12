Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»

Агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в клуб.

«Да, это так, Паоло готов вернуться в «Спартак», — сказал Д'Амико «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Ваноли готов вернуться в «Спартак».

Ваноли возглавлял «Торино» с лета 2024 по июнь 2025 года. С декабря 2021 по июнь 2022 года итальянский специалист был главным тренером «Спартака».