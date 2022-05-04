Изидор стал лучшим игроком «Локомотива» в апреле

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком команды в апреле, сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний француз в апреле провел 5 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. На его счету 8 матчей в чемпионате России, в которых он забил 7 голов и сделал результативную передачу.