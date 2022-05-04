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Изидор стал лучшим игроком «Локомотива» в апреле

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком команды в апреле, сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний француз в апреле провел 5 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. На его счету 8 матчей в чемпионате России, в которых он забил 7 голов и сделал результативную передачу.

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

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П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

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Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

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