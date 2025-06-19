Агент Вахании сообщил об отсутствии предметных переговоров по трансферу защитника

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

«На сегодняшний день ситуация такова, что Илья в «Ростове». Он начинает сборы с командой. Возможно, здесь он и останется на ближайшее время. На данный момент никаких предметных переговоров по Илье нет», — сказал Голяна «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Ростов» и «Динамо» поставили на паузу переговоры по трансферу 24-летнего защитника.