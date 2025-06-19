Кутепов намерен продолжать карьеру игрока: «Планы — наполеоновские, нахожусь в творческом поиске»

Защитник Илья Кутепов рассказал «СЭ», что пока не планирует завершать карьеру футболиста.

«Планы — наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске. По поводу переговоров с клубами пока ничего не могу сказать. Даже если это есть, то я об этом не скажу. Не планирую ли завершать карьеру? Я же говорю, планы у меня наполеоновские», — сказал Кутепов «СЭ».

Последним клубом Кутепова был «Велес», за который футболист играл с сентября 2023 по апрель 2025 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 21 матче команды и забил 1 гол.

Также игрок известен по выступлениям за «Спартак» и «Торпедо».