«Пари НН» объявил об уходе Магкеева

Защитник Станислав Магкеев покинул «Пари НН», сообщает клубная пресс-служба.

«Стас, благодарим за этот сезон, за профессионализм и самоотдачу. Желаем новых вызовов и успехов в карьере!

До новых встреч в Нижнем Новгороде!» — написано в заявлении нижегородского клуба.

26-летний Магкеев в прошлом сезоне провел за «Пари НН» 23 матча и не отличился результативными действиями.