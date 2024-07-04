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Агент Угальде: «Многие футболисты из Коста-Рики мечтают проделать такой путь, как Манфред»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в интервью «СЭ» рассказал, как к футболисту относятся в сборной Коста-Рики.

«Остальные футболисты считают его примером для подражания, смотрят на Манфреда как на человека, который уже сейчас добился многого и теперь выступает за такой большой клуб. Многие футболисты из Коста-Рики мечтают проделать такой путь, как Манфред Угальде. Они спрашивают его о «Спартаке». Он же, в свою очередь, говорит, что это топ-клуб, а Москва — красивый город. В клубе прекрасно относятся к Манфреду», — сказал Морсинк «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

Полностью интервью Курта Морсинка читайте на сайте «СЭ»

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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