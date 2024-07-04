Агент Угальде ответил на вопрос, когда нападающий вернется в расположение «Спартака»

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в интервью «СЭ» подвел итоги выступления футболиста на Кубке Америки-2024.

Сборная Коста-Рики финишировала на третьем месте в группе и не вышла в плей-офф.

— У Коста-Рики были сложные соперники — Бразилия, Колумбия и Парагвай, — начал Морсинк. — Четыре очка в группе с такими командами — хороший результат. Конечно, Манфреду обидно, что он не смог принять участие в последней игре группового этапа из-за перебора желтых карточек. Но шанс пройти в плей-офф сохранялся до последнего матча. В итоге, к сожалению, немного не хватило.

Манфред — один из лидеров этой молодой команды. У Коста-Рики хорошее настроение перед матчами квалификации к чемпионату мира, который пройдет в 2026 году.

— Известно ли, когда он прибудет в расположение клуба?

— У него будет небольшой отпуск, надеюсь, что уже скоро присоединится к команде, — сказал Морсинк «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

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