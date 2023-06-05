Агент Тюкавина считает, что брак не помешает карьере футболиста

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил, почему брак не помешает карьере футболиста.

«Не будет ли семейная жизнь отвлекать Тюкавина от футбола? С этой девушкой они уже давно живут и хорошо друг друга знают, сегодня просто расписались. Если это не отвлекало его раньше, значит, и сейчас не будет. Это абсолютно понимающая и любящая друг друга пара, поэтому я не вижу никаких проблем. Иногда говорят: футболист женился и перестал играть. Это не тот вариант», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

20-летний Тюкавин женился на Алене Шабуровой, дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом Сергея Шабурова. Игрок сделал предложение 21-летней девушке в феврале. 5 июня стало известно, что пара официально вступила в брак.