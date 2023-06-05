Нападающий «Динамо» Тюкавин женился на дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин женился на Алене Шабуровой, которая является дочерью шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом Сергея Шабурова.

20?летний игрок сделал предложение девушке в феврале.

Тюкавин выступает за «Динамо» с января 2021 года.