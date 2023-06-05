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Сегодня, 17:50

Гладилин назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий «Зенита» Малком является лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23.

«Конечно, лучший игрок сезона — это Малком. Он провел один из лучших сезонов в «Зените»: стал лучшим бомбардиром чемпионата. Как правило, лучшего футболиста выбирают из чемпионской команды. Мне кажется, в составе «Зенита» лучшим футболистом был именно Малком, он и играл ярче всех. А вот из российских футболистов сложно кого-то выделить в этом сезоне», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23.

В текущем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127881-valerij-gladilin-malkom-luchshij-igrok-sezona-v-rpl-a-iz-rossiyan-slozhno-kogo-to-vydelit.html
Малком Филипе (Малком)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
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Пари НН – Химки
 2 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

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 28 1 4
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Александр Соболев

Спартак

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